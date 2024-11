Il direttore di gara di Inter-Napoli non sarà sospeso, ma dirigerà alcune gare di Serie B. Il tecnico non verrà sanzionato per le sue dichiarazioni

"E dopo Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli, ecco che anche Maurizio Mariani dovrà “scontare” una penitenza. Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri. Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Ripartirà con la… rincorsa per poi rivedere i campi di Serie A successivamente, a data da destinarsi", riporta La Gazzetta dello Sport.