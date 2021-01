Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà si è espresso così sull’Inter e su Conte:

“Parlare di Conte? Ho esaurito gli argomenti, aspettiamo maggio: se dopo tutti gli equivoci che ci sono stati, sarà scudetto, allora Conte avrà fatto il suo. Non è che avrà conquistato il mondo o scoperto l’America, ha fatto il suo. Gli diamo 7+, se non dovesse essere così, dopo 2 CL bucate, dopo l’EL persa che non è una medaglia al petto, non è così un giudizio positivo”.