Pedullà: “Criticare Conte non significa non rispettarlo. Anzi. Sai cos’ha fatto, quindi…”

“Criticare Conte non significa rispettarlo poco. Anzi. E l’esatto contrario: proprio perché sai cosa ha fatto in carriera, ti chiedi cosa manchi per ripetersi. E per quale motivo non ci sia ancora riuscito. Con rispetto ma con libertà di pensiero, quella serve come l’aria. Sempre”. Così Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha detto così la sua in merito alle critiche rivolte ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter: anche l’allenatore è stato bersaglio di contestazione da parte di tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano di più da lui considerando il suo curriculum.