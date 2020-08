Pedullà: “Inter-Juve, possibile doppia sfida sul mercato. Conte? Permanenza in dubbio: se vince…”

“Gosens è l’unico sacrificabile in casa Atalanta: piace a Juventus e Inter“. Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha parlato di un possibile ‘Derby d’Italia’ sul mercato tra bianconeri e nerazzurri per l’esterno tedesco. Tra i calciatori che piacciono a entrambi i club c’è anche Edin Dzeko: “La Juventus sfida l’Inter di Conte“.

Sul futuro del tecnico, Pedullà ha qualche dubbio: “Se vince, avrà da chiedere sul mercato. Ma se non vince… Avrà comunque da chiedere. Permanenza sicura? Io un minimo di prudenza la terrei: dipende da Suning ma anche da Conte. Se vince l’Europa League avremo una conferenza da 2 ore e trequarti. Bisogna aspettare per capire se resterà: se vince, Conte trova quintali di autostima ulteriore. Non dico che l’Inter cambierà sicuro, ma bisogna aspettare“.

Infine un’indiscrezione su uno scambio con la Fiorentina: “Dalbert-Biraghi sono destinati a restare dove sono“.