“Si può dire o qualcuno si offende? Paulo Dybala è diventato una barzelletta, peccato che faccia piangere e non ridere. Avevo fatto i complimenti a Claudio Ranieri per la sua limpida conferenza stampa di presentazione, soprattutto quando aveva toccato il tasto relativo all’argentino. Parole semplici, dirette, efficaci: “Decido io, non ci sono problemi, è il primo discorso che ho affrontato, mica mi faccio condizionare”.

Gli ho creduto e continuo a credergli. Ma fare entrare Dybala per tre minuti più recupero a Napoli, alla ricerca di una giocata in un millesimo di secondo o quasi con la squadra sotto di un gol, mi è sembrata una cosa buffa e orribile. E neanche degna dell’enorme blasone di Ranieri che avrebbe dovuto evitare una cosa del genere. La sua spiegazione onestamente mi è piaciuta ancora meno. Se Paulo ti serve e non può essere titolare per una serie di motivi, lo metti all’inizio del secondo tempo, a mezz’ora dalla fine, al massimo quando manca un quarto d’ora, ma non per tre minuti. Non ha un senso, anzi (peggio) è una decisione leggermente offensiva al punto che sarebbe stato meglio lasciarlo a casa. Gli infortuni hanno minato la carriera Dybala e non ci sono dubbi, ma la gestione deve essere lucida, un allenatore è lì per questo, altrimenti possiamo lasciare la pratica al massaggiatore o al magazziniere.