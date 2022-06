Pedullà – Dzeko costa 11 mln lordi. Aspetta Dybala-Lukaku, poi valuterà. Le piste

In bilico il futuro di Edin Dzeko . A un anno dal suo arrivo all'Inter, l'attaccante bosniaco potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia ha parlato della situazione dell'ex Roma:

"Dzeko guadagnerà 11 milioni lordi fino alla prossima estate. Lui sta aspettando che l'Inter definisca queste operazioni (Dybala e Lukaku, ndr), poi si guarderà intorno. Può essere un lusso per qualche società italiana come Fiorentina - che cerca Jovic - e Juventus, che cerca un attaccante esperto e a cui piaceva Dzeko già in passato. Si tratterà di capire chi arriverà prima degli altri e che pausa di riflessione si prenderà l'Inter. Andrà a chiudere l'operazione Skriniar, prevedibilmente. Davanti qualcosa dovrà fare: potrebbero restare in cinque ma che uno vada via io non ho dubbi".