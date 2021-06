Pedullà: “Emerson? Attenti all’Inter. Possono spendere 15 mln in un solo caso”

Così l'esperto di mercato sull'esterno: "Il Napoli non gioca la Champions, l'Inter sì: l'Inter lo segue da tempi non sospetti"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Emerson Palmieri: "Dobbiamo stare molto attenti all'Inter. Il Napoli non gioca la Champions, l'Inter sì: l'Inter lo segue da tempi non sospetti. La richiesta è da 15 milioni più bonus, cifra che il club nerazzurro può spendere soltanto nel momento in cui dovesse trovare la soluzione per Hakimi. L'Inter è stata la società, dopo la Juve, che si è mossa più degli altri su di lui: è un obiettivo concreto da sempre", le sue parole.