Pedullà – Giroud, l’Inter c’è ma il Chelsea prepara la mossa a sorpresa. Lautaro-Barcellona…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter rimane in corsa per Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea ma il club inglese ha ancora una carta da giocare. I londinesi, infatti, possono prolungare il contratto dell’attaccante francese e l’opzione rinnovo non è da escludere, a maggior ragione in questo momento storico che, causa coronavirus, ha reso indecifrabile gli sviluppi del mercato. Situazione invece bloccata per Lautaro Martinez: secondo Pedullà, resta da capire la posizione del giocatore che ha ricevuto da tempo l’offerta del Barcellona ma che attende un incontro tra l’agente e l’Inter, ovviamente stoppato causa Coronavirus.