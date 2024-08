Aumenta la concorrenza per Albert Gudmundsson . L'islandese del Genoa è il primo obiettivo dell'Inter per l'attacco, ma prima andranno chiuse le cessioni di Arnautovic e Correa. Ma nelle ultime ore si è inserita con forza su di lui la Fiorentina, come conferma anche Alfredo Pedullà: "A corredo di quanto anticipato giorni fa da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che ieri c’è stato un proficuo colloquio tra la Fiorentina e il suo agente. A certe condizioni si può fare, i viola ci avevano provato seriamente già a gennaio".

Di lui ha parlato anche il GM del Genoa a Sky Sport: "So che ha interessi, Gudmundsson come Frendrup, da parte diversi club. Non siamo tra i primi cinque club al mondo quindi comunque, anche se non siamo costretti a vendere, dobbiamo parlare, ma conosciamo il valore dei club e di questi giocatori. Penso che sia una cosa bella che un giocatore sia seguito, Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i calciatori al Genoa. È un complimento che ci vengano a chiedere un giocatore così, non ho paura di cedere giocatori così".