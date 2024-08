Albert Gudmundsson può lasciare il Genoa in questa finestra di mercato: contatti già in corso con la Fiorentina

Albert Gudmundsson può lasciare il Genoa in questa finestra di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Fiorentina avanza infatti per l'islandese, accostato anche all'Inter per l'attacco.