Pedullà – Inter, l’Empoli aspetta Pinamonti: lo vogliono anche altri 2 club di Serie A

L'attaccante dell'Inter piace a tre club di Serie A: sulle tracce di Pinamonti ci sono Empoli, Sampdoria e Verona

Spuntano nuove pretendenti per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, l'Empoli non molla l'attaccante dell'Inter classe 1999. Nelle settimane scorse, il presidente dei toscani Corsi aveva trattato il calciatore con il club nerazzurro nella sede di viale della Liberazione e attende un segnale dal ragazzo, che non ha ancora sciolto le riserve.