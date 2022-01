Pedullà – Inter, sfida alla Juve per Scamacca: c’è una novità. Da agosto…

Le ultime novità sulla sfida di mercato tra Inter e Juventus per l'attaccante del Sassuolo e l'interesse per Frattesi

Gianluca Scamacca infiamma il mercato. L'attaccante classe 1999 del Sassuolo e della Nazionale piace alle big italiane, Inter e Juventus, che lo monitorano in vista della prossima stagione. Nerazzurri e bianconeri fanno sul serio per il 23enne: secondo quanto riferisce il giornalista e noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, entrambi i club restano vigili per l'estate.

Niente incontro tra Sassuolo e Juventus per Scamacca: il summit fissato per questa settimana, in cui si parlerà del possibile trasferimento dell'attaccante il prossimo lugli, è stato rinviato. Come sottolinea Pedullà, l'Inter resta molto interessata al calciatore, così come a un altro gioiello del Sassuolo Frattesi, in vista della prossima stagione. I nerazzurri seguono i due calciatori di proprietà della società emiliana già dallo scorso agosto.