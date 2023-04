Pedullà: “Juve non ha un allenatore. Allegri? Ha mancato di rispetto ai tifosi”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la sconfitta della Juventus ai danni dell'Inter: "Alla Juve manca un allenatore. Non è concepibile schierare una formazione in quel modo, giochi con Chiesa centravanti, fai un tiro in porta con Kostic. La Juve è un pianto per i tifosi. In questo momento sta facendo un favore alle avversarie: non ha un'idea di gioco.