Pedullà: “Nandez? Ausilio lo segue da tempo. Sarebbe perfetto per l’Inter”

Il commento del noto esperto di calciomercato sul possibile arrivo dell'uruguaiano in nerazzurro

Nahitan Nandez è un obiettivo di mercato concreto dell'Inter. Alfredo Pedullà, nel corso di un suo focus per la Gazzetta dello Sport, ha rivelato: "Piero Ausilio segue il guerriero del Cagliari fin dai tempi del Penarol. L’ha sempre apprezzato per il suo spirito indomabile, per il modo di interpretare il ruolo con l’entusiasmo che serve".

A proposito dell'apporto che l'uruguaiano garantirebbe ai nerazzurri, Pedullà ha aggiunto: "Nandez ha dimostrato di poter essere intercambiabile, multiuso. In mezzo al campo oppure sulla fascia destra, sbucando da una curva a Napoli segnò un gol in pieno recupero che sarebbe stato fondamentale per la salvezza. Quindi, sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi, lo stesso allenatore che aveva segnalato il suo nome a Lotito e Tare prima che il matrimonio entrasse in crisi con tanto di addio dietro l’angolo. Sarebbe perfetto perché inizialmente si adatterebbe alla Hakimi, pur non avendo lo stesso passo e la medesima progressione. Ma all’occorrenza potrebbe diventare un bel centrocampista, caratteristiche che tutti conosciamo anche per la continuità di rendimento evidenziata nel corso degli anni".