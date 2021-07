Pedullà: “Nandez? L’Inter per ora prende solo un esterno. Ma cambia tutto se…”

Il punto sul mercato dal giornalista: "L'Inter e il ragazzo hanno già scelto. Non sarà una questione di poche ore, ma la strada è tracciata"

E' sempre quello di Nahitan Nandez il nome caldo in casa Inter per rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. Questo il punto sulla trattativa con il Cagliari, confermata anche dal ds Capozucca, da Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'Inter prenderà al momento un solo specialista di fascia, Nandez può giocare anche defilato: per ora non ne prende due. E' chiaro che se vai avanti un'altra settimana con questa storia e poi si aprisse una situazione per Dumfries o Bellerin, le carte si rimescolerebbero: ma l'Inter e il ragazzo hanno già scelto. Non sarà una questione di poche ore, ma la strada è tracciata".