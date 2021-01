L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato su Gazzetta.it del futuro del giovane attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti:

“Per cederlo l’Inter deve avere un’alternativa, altrimenti non si muove e così il Benevento spera ancora pur non avendo certezze. Più facile mandare a giocare Sebastiano Esposito che a Ferrara era stritolato da problemi tattici e che a Venezia avrà una visibilità diversa per non mandare in rovina l’intera stagione”.