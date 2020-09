Pedullà – Pinamonti all’Inter per 19 mln, accordo sempre più vicino. Poi due strade

Alfredo Pedullà conferma l’indiscrezione lanciata da FCINTER1908.IT: Andrea Pinamonti è sempre più vicino al ritorno all’Inter. Secondo il noto esperto di mercato e giornalista de’ La Gazzetta dello Sport e Sportitalia, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club nerazzurro e il Genoa per l’attaccante, che tornerà alla corte di Antonio Conte.

Appena sarà perfezionata l’operazione, che vedrà un esborso di 19 milioni di euro come previsto dai precedenti accordi, l’Inter deciderà se tenere in rosa il calciatore come quarta punta o cederlo con la formula del prestito.