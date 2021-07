Pedullà – Inter, un solo esterno: Nandez in pole. Bellerin e Dumfries…

Secondo quanto riportato da Alfedo Pedullà, la trattativa Nandez-Inter potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Alfedo Pedullà ad Aspettando Calciomercato su Sportitalia, la trattativa Nandez-Inter potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Il giocatore vuole l'Inter e aspetta l'Inter ma il presidente Giulini sta trascorrendo alcuni giorni di ferie. Al suo ritorno, però, l'affare può chiudersi in un'operazione che coinvolge, per il momento, solo Nainggolan. L'esperto di mercato ha poi ribadito come, in questa fase di mercato, l'Inter prenderà un solo esterno di fascia. Nandez è la priorità, anche se l'Arsenal ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Bellerin. Dumfries, invece, piace e non poco ma dal PSV non ci sono segnali di apertura.