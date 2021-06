Pedullà: “Pjanic? Come fai a non vedere quel fallo? Devono fermarti 4 mesi”

Il pensiero del giornalista: "Facciamo conto se non fosse stata Inter-Juve, ma come si fa a non vedere quel fallo lì?"

Intervenuto in collegamento con Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sul fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve del 2018: "Facciamo come se non fosse stata Inter-Juve, ma come si fa a non vedere quel fallo lì? A me non frega nulla, come si fa a non vederlo? La spiegazione di Orsato è che era troppo vicino, ma come fai a non vederlo? Togliamo i colori delle maglie, ma come fai? Se non vedi un fallo del genere devono fermarti per quattro mesi. Poi ti dicono che il Var non può intervenire, poi due anni dopo abbiamo visto che a volte interviene e altre no: non c'è uniformità".