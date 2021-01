Negli ultimi giorni, con l’Inter a caccia di un attaccante, si era sparsa la voce di una possibile offerta presentata dai nerazzurri alla Lazio per Felipe Caicedo. A smentire il tutto ci ha pensato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it:

“Inter non è su Caicedo (notizia infondata quella di una proposta da 7 milioni, semplicemente perché non interessa) come non lo è la stessa Juve”.