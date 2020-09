Pedullà: “Vidal più maturo due anni dopo. E ora non c’è più Spalletti a bloccare l’affare”

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista cileno sta trattando la sua uscita dal Barcellona ed è pronto a volare verso Milano per sostenere le visite e firmare il contratto col club nerazzurro. Ne ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a Gazzetta.it:

“Gli inseguimenti sul mercato possono durare due anni, nessuno si sorprenda. E magari diventa ancor più affascinante così, come se fosse un western di una volta. Prendete Arturo Vidal, presto su questi schermi con la maglia nerazzurra. Estate 2018: l’agente Felicevich è segnalato nella torrida Milano per chiudere con l’Inter, ci sono gli accordi di massima, compreso il via libera del Bayern.