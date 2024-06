"Nicolo Zaniolo salterà gli Europei per infortunio, tornerà al Galatasaray per fine prestito dopo l’esperienza con l’Aston Villa che non gli ha dato troppa visibilità. Su Zaniolo, non è una notizia, si è materializzato da giorni il Villarreal, un obiettivo concreto e la volontà di andare avanti nella trattativa. Ma Zaniolo vuole ancora aspettare, il Villarreal lo intriga ma il suo chiodo fisso è sempre quello di tornare in Italia. La Fiorentina è una pista dello scorso gennaio che per ora non si è riscaldata, non escludiamo che possa essere stato proposto negli ultimi giorni alla Juventus, ma occhio alle sorprese. Per esempio l’Atalanta che guarda caso non ha ancora sciolto le riserve per il riscatto di De Ketelaere (vorrebbe uno sconto dal Milan, situazione aperta) e che conosce il gradimento di Koopmeiners in direzione Juve. Tra Zaniolo e l’Atalanta ci sono stati contatti che vanno segnalati, il resto lo vedremo, potrebbe essere uno dei regali Champions per Gasperini”.