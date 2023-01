Pelé, polemiche per il selfie di Infantino. Lui: “Chiesto dalla famiglia. Chi ha…”

Gianni Infantino rende omaggio a Pele', tra la folla di tifosi che sfilano davanti alla sua salma nello stadio del Santos, ma e' polemica per un selfie del presidente Fifa. "Sono costernato dopo essere stato informato delle critiche da parte di alcune persone per aver scattato un selfie e delle foto durante la cerimonia di ieri", e' la replica di Infantino, via Instagram, appena rientrato dal Brasile. "Vorrei chiarire - aggiunge il presidente della Fifa - che sono onorato del fatto che i compagni di squadra e i familiari del grande Pelé mi abbiano chiesto se potevo fare qualche foto con loro. E ovviamente ho subito accettato. Nel caso del selfie - spiega Infantino - i compagni di squadra di Pelé hanno chiesto di fare un selfie tutti insieme ma non sapevano come farlo. Allora, per essere d'aiuto, ho preso il telefono di uno di loro e ho scattato la foto di tutti noi".