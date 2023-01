Rio de Janeiro intitolata la strada che costeggia il Maracanà a Pelé

In una nota, viene ricordato che nel Maracanà Pelé segno il millesimo gol della sua carriera, il 19 novembre 1969 su rigore contro il Vasco da Gama, e che otto anni prima, in un Fluminense-Santos 1-3 , O Rei segnò un gol dopo aver dribblato uno dopo l'altro sei avversari, impresa che nello stadio carioca è tuttora ricordata con una targa. Inoltre Pelé ha giocato al Maracanà la sua ultima partita in nazionale, Brasile-Jugoslavia 2-2 del 18 luglio 1971, "con gol di Rivelino e Gerson davanti a un pubblico di 130mila spettatori".