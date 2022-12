Pelé: “Messi ha vinto il Mondiale come meritava la sua carriera. Maradona starà…”

"Oggi il calcio ha continuato a narrare la sua storia, come sempre in un modo appassionante. Messi ha vinto la sua prima Coppa del Mondo, come meritava per la sua traiettoria. Il mio caro amico Mbappé ha segnato quattro gol (in realtà 3 più il rigore della serie conclusiva ndr) in una finale. Che regalo è stato assistere a questo spettacolo del nostro sport. E non potrei tralasciare di complimentarmi con il Marocco, per la sua incredibile 'campagna'. E' molto bello vedere l'Africa brillare". Così Pelé, su Instagram, commenta la vittoria dell'Argentina nella finale mondiale contro la Francia. "Complimenti Argentina! - aggiunge O Rei -. Certamente ora Diego starà sorridendo".