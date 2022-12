EDICOLA / TS dedica la sua prima pagina a Pelé e fa parlare il suo nome

E non poteva essere altrimenti. Perché Pelèè stato il calcio per tante persone: lo hanno considerato unico e indimenticabile, si identificavano nella sua storia, sognavano di essere come era lui, ma sapevano non sarebbe stato mai possibile. Perché come lui ne nasce solo uno e il suo addio rende triste tutto quanto. Allora è normale pensare che i giornali sportivi italiani, così come altre testate straniere, abbiano deciso di dedicare alla sua morte l'intera prima pagina. TuttoSport ha scelto di far parlare il suo soprannome 'O Rei e il suo nome per intero "Edson Arantes do Nascimiento". Per tutti solo Pelé. Una leggenda assoluta e indimenticabile.