Pelè rassicura tutti: “Tranquilli, mi sento forte e con tanta speranza”

Il messaggio su Instagram della leggenda brasiliana per tranquillizzare tutti coloro che sono in ansia per le sue condizioni di salute

Gianni Pampinella

"Cari amici, voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!". Così Pelè su Instagram, per tranquillizzare tutti coloro che sono in ansia per le sue condizioni di salute. Fra i primi a rispondergli c'è Kakà, che gli dice "continuiamo a pregare, Rei".

Intanto l'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove Pelé è ricoverato ha diffuso un nuovo bollettino medico per chiarire che il paziente "continua il trattamento e il suo stato di salute è stabile. Ha avuto una buona risposta anche alle cure per l'infezione respiratoria, e non presenta alcun peggioramento nelle ultime 24 ore".

(ANSA).