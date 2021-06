Pellegatti: “Delusi dall’addio di Calhanoglu. Ora la priorità è il rinnovo di Kessiè”

Il giornalista, grande tifoso del Milan, Carlo Pellegatti ha commentato l'addio a Calhanoglu e le prossime trattative di mercato dei rossoneri a TMW

"Delusi dall'addio di Calhanoglu. Ora la priorità è il rinnovo di Kessiè, che è un'operazione mediatica e d'immagine. Deve far capire che se deve fare un sacrificio per un giocatore importante, lo fa. Il Milan ha priorità chiare. Sta lavorando su Tonali, Brahim Diaz, poi Firpo e Dalot. Poi punta a Bakayoko per completare il centrocampo, dovrà trovare un numero 10 e poi prenderà una terza punta. Il Milan ha già un accordo con Giroud ma ne prenderà anche un altro. E poi c'è il rinnovo di Romagnoli".