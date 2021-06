Pellegatti: “Doloroso vedere Calhanoglu andare all’Inter. Mi è spiaciuto che…”

Le parole del giornalista: "E' sempre doloroso vedere un giocatore del Milan e un punto di riferimento della manovra offensiva, lasciare così la squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha commentato così il passaggio di Hakan Calhanoglu all'Inter: "Mi è dispiaciuto molto che Calhanoglu in questi anni al Milan non abbia totalmente assorbito la filosofia del club, la gioia di andare a Milanello e l'orgoglio di indossare questa maglia. Perderlo per una questione economica certamente mi è dispiaciuto. E' sempre doloroso vedere un giocatore del Milan e un punto di riferimento della manovra offensiva, lasciare così la squadra. Soprattutto nel 2020 ha contribuito alla costruzione di questo splendido Milan di Stefano Pioli ed è doloroso vederlo andare all'Inter. I grandi calciatori del Milan del passato hanno ricordato spesso di come mai si sarebbero sognati di lasciare i rossoneri e di andare a rinforzare una diretta rivale come l'Inter".