Pellegatti: “Inter ha dominato per 45′, non c’erano i presupposti nemmeno per il pareggio”

Il giornalista di fede rossonera è intervenuto a Tutti Convocati per commentare la vittoria nel derby contro l'Inter

"L'Inter ha nettamente dominato per 45 minuti, non per 70 minuti. Nel secondo tempo non ha dominato un bel nulla, però non c'erano i presupposti nemmeno per il pareggio, figuriamoci per la vittoria. Errore di Handanovic sul secondo gol di Giroud"