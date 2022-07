Pellegatti: “Dybala subito al Milan se abbassa le pretese. Inter, presi buoni rincalzi”

“Voltiamo pagina dopo una storia non bella, non so quali siano le colpe e gli ostacoli e questi famosi impedimenti. Adesso ci sono le firme e il lavoro di due anni. Non vedo tutto questo anticipo da parte delle rivali: l’Inter ha preso buoni rincalzi, ma Pobega e Adli sono anche buone opzioni per Pioli. Siamo in ritardo perché il Milan lo scorso anno ne aveva già presi quattro. State molto attenti al Milan per Dybala, se scende un pelino dalle sue pretese il Milan lo prende domani. Unico dubbio è se possa rispondere alle caratteristiche di Pioli. Certo, un posto glielo trovi, ma è un dubbio tecnico da tenere in considerazione”.