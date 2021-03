Pellegatti: “Guardo l’Inter fino al 2-0, poi giro sulle serie. Torno solo se…”

Il giornalista, grande supporter del Milan, intervenuto a Pressing ha parlato della sfida di questa sera tra Parma e Inter

"Di solito parto guardando l'Inter, poi fa l'1-0 e la guardo ancora un po'. Quando è 2-0 c'è una bella serie televisiva che sto guardo e passerò a quella. Se qualcuno mi dice guarda che ha segnato la squadra avversaria dell'Inter, allora torno lì. Non sto a vedere passivamente 1-2-3-4 gol. Speravo fosse più interessante, a me piace sempre illudermi. Speravo di essere più vicino, invece la guarderà con meno grinta, con meno pathos. Sul discorso Suning, l'Inter andrà a vendere, ma mi dicono che gli piacerebbe ascriversi lo scudetto. Penso che definiranno più vero maggio. Vorrebbe portare tutto a maggio per avere lo scudetto".