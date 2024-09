"Non sono sorpreso, lasciamo stare col Milan, ma anche col Monza è andata in difficoltà", ha detto Pellegatti

"Io non sono sorpreso dei problemi dell'Inter. Signori: l'Inter è andata a 200 km/h negli ultimi 3 anni, ha perso lo scudetto col Milan tre anni fa, poi è arrivata in finale di Champions come se fosse una cosa banale, l'anno scorso è andata a 200 km/h e ha distaccato la compagnia. Signori, il logorio c'è. Non sono sorpreso, lasciamo stare col Milan, ma anche col Monza in difficoltà. Simone Inzaghi è una persona intelligente, ha detto che il Milan ha meritato come era capitato nei sei derby precedenti erano stati meritati dall'Inter"