Pellegatti: “Il Milan gioca il miglior calcio, voglio lo scudetto! In caso di sconfitta con l’Inter…”

Ospite in collegamento della trasmissione ‘Tutti Convocati‘ su Radio24, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan dopo la sconfitta netta contro l’Atalanta di ieri a San Siro e a due giorni dal ‘Derby della Madonnina’ di Coppa Italia contro l’Inter, valido per i quarti di finale e in programma martedì sera alle 20:45: “Campanello d’allarme? No, no. Il Milan è in testa da giugno, gioca il calcio meglio degli altri. Nessun campanello d’allarme. È stato bello grazie ragazzi, no. Voglio vincere il campionato, non andare in Champions! Livello di coinvolgimento nel derby di martedì? Son molto finalizzato sul campionato, non voglio fare la volpe e l’uva. Se sconfitta dev’essere, che sia regolare, non netta. Altrimenti ne risenti, che sia ai danni del Milan o dell’Inter. Squadra fragile? Ha esagerato Ibrahimovic a dire così. E’ sbagliato l’aggettivo. Forse voleva dire una squadra indebolita dalle assenze”.