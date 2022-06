Pellegrini: “Inter, con Lukaku capolavoro Marotta. E’ il miglior centravanti al mondo”

Intervistato da TMW, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in nerazzurro di Lukaku:

Marco Macca

Intervistato da TMW, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku:

"Contento per Lukaku? E' troppo facile rispondere, tutti noi interisti siamo felici per questo ritorno. Per me è il più grande centravanti al mondo. Non ne conosco uno migliore. Nella mia Inter mi ricorda Aldo Serena, centravanti di sfondamento con uno spiccato senso del gol".

Skriniar potrebbe partire per una cifra molto elevata: che ne pensa?

"Dispiace, non solo a me ma a tutti se va via ma è anche forze inevitabile. Il capolavoro di Marotta è stato comunque quello di riportare qui all'Inter il più forte attaccante al mondo. Ora non si può negare che ci sia qualche problema finanziario e che per forza qualche sacrificio vada fatta. La squadra ad ogni modo c'è, con o senza Skriniar e poi con Marotta sono tranquillo: saprà lui come sostituirlo se dovesse andar via".

(Fonte: TMW)