Pellegrini: “Mourinho? Non gli basta mai: se non vince la domenica, sta male”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho: "Nella mia mentalità occupa il primo posto, per me lui è stato fondamentale: mi ha insegnato cose che mai avrei pensato. Lui per me è stato e continua ad essere fondamentale. La cosa che mi piace di più di lui è che non gli basta mai: non gli basta essere l'allenatore che ha vinto più trofei, se non viene il prossimo sta male, se non vince la domenica sta male. Questo ti fa esprimere al 100% e ti fa percepire la passione che una persona che ha vinto tutto ha per ogni partita".