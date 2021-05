Pellissier: “Inter concreta, cavalcata importante. Gioco? L’importante è vincere”

Il pensiero dell'ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier sul successo dell'Inter con il diciannovesimo scudetto

Sergio Pellissier , ex attaccante del Chievo Verona , ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Il Milan stava facendo più delle aspettative. Non era la squadra candidata a vincere il campionato anche se sembrava andare molto bene. L’Inter ha fatto una cavalcata importante ed è sempre stata tosta da affrontare".

"L’importante è vincere, non come si gioca. Se poi ci sono i professionisti che vogliono giocare bene e vincere sono problemi loro. In un campionato così lungo l’Inter ha dimostrato di essere concreta. L’obiettivo era vincere lo Scudetto".