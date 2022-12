Pellissier: “Lukaku? Quando hai problemi è difficile incidere. Bisognerà…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Sergio Pellissier, ex centravanti, ha parlato così dell'assenza di Romelu Lukaku per l'Inter: "Incide tanto perché il campionato con Conte praticamente l'ha vinto Lukaku. Era un giocatore straordinario, che teneva impegnati due difensori ogni partita, faceva reparto da solo ed è sempre stato bene. Questa è la dimostrazione che è veramente importante, ma viene da un anno disastroso, si è fatto male subito e non è facile recuperare. Quando hai queste problematiche è difficile incidere come ha inciso con Conte. Bisognerà vedere come rientrerà e quanto tempo avrà per rientrare in forma".