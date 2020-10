Pellizzari: “Quando l’Inter è in partita è una squadra che funziona. Oggi Conte ha detto…”

Ospite di Sky Sport 24, Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del momento che sta attraversando l’Inter. “Quello che sta succedendo adesso è una cosa abbastanza paradossale. Trovo che sia vero quello che ha detto Conte oggi in conferenza stampa, ovvero che l’Inter è valutata più sulla negatività dei risultati che non sulla bontà effettiva del gioco. A parte alcune pause che si spiegano con la stagione precedente finita tardi e la possibilità di riposarsi poco, quando l’Inter è in partita si vede benissimo che è una squadra che funziona. Il problema è che non ha ancora una tenuta. È chiaro che per il tifoso interista o Conte vince, oppure tutto ciò che viene prima e che c’è stato nel mezzo, continua a pesare“.

(Sky Sport)