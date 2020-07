Pellizzari: “Inter, ecco il vero giocatore che ha fatto la differenza. È quello che a un certo punto…”

Ospite a Sky Sport, Tommaso Pellizzari ha analizzato la stagione dell’Inter. Il giornalista del Corriere della Sera incorona Nicolò Barella: “L’Inter non sta bene e in più in questo momento non buono si associa alle difficoltà oggettive che ha l’Inter come hanno tutti. Il vero punto dolente per l’Inter che è la differenza eccessiva tra i titolari e i sostituti in cui bisogna infilare le assenze. Ripensando alla stagione dell’Inter ho capito che il vero giocatore che ha fatto la differenza è Barella. È quello che ha tenuto insieme la squadra, è stato quel giocatore che assomiglia più al Vidal dei bei tempi di Conte. Quello che a un certo punto prende la squadra, fa quelle due o tre cose e la squadra si scuote. L’Inter pagherà tanto questa assenza, più di altre“.

(Sky Sport)