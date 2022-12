Pepe è una furia: “Arbitro pazzo e arrogante. Dopo quello che ha detto Messi…”

Al termine della gara persa contro il Marocco, Pepe si è scagliato contro l'arbitro argentino Facundo Tello . "E' inaccettabile che un arbitro argentino arbitrasse questa partita. Dopo quello che ha detto ieri Messi arriva un argentino e fischia . Nella ripresa non si è giocato nulla e si aggiungono solo otto minuti. Otto minuti aggiunti e non si è giocato nulla. Nel secondo tempo volevamo solo giocare. Siamo tristi, avevamo la qualità per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti".

"La FIFA deve pensarci, non può mettere un arbitro così per questi casi, per una partita così. Non può mettere un arbitro che non è all'altezza. Abbiamo avuto di gran lunga il peggior arbitro del Mondiale. Quell'arbitro è pazzo, arrogante. Gli dici qualcosa e lui ti risponde male... Siccome la Spagna è stata lasciata fuori, penso che volesse che rimanessimo fuori anche noi".