Pepe rischia una maxi squalifica. Vicepresidente West Ham: “Il fatto che un uomo…”

Dopo la rissa scoppiata al termine di Porto-Sporting, il difensore rischia una maxi squalifica. Duro il vicepresidente del West Ham

Pepe rischia una squalifica dai 2 mesi ai 2 anni in seguito alla rissa scattata al termine di Porto-Sporting Lisbona. Il difensore è accusato di aver aggredito con dei calci un dirigente avversario. Karren Brady, vicepresidente del West Ham, è stato abbastanza duro nei confronti del giocatore. "Non è rimasto molto della sua carriera calcistica. Compirà 39 anni la prossima settimana e dicono che potrebbe essere sospeso per due anni".

"Indipendentemente dal fatto che ciò accada o meno, i giocatori devono rendersi conto che non sono in campo per maltrattare gli avversari. Solo un'anima gentile e innocente non può vedere le sue azioni oscure. Il fatto che un uomo possa suscitare tanto odio e mancanza di rispetto è un buon motivo per chiudergli le porte di qualsiasi stadio".