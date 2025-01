Un po' particolare perché abbiamo viaggiato, una prima volta storica. Sappiamo che abbiamo fatto fino a qui qualcosa di straordinario con il gruppo che ha portato l'Atalanta a 41 punti per la prima volta nella nostra storia. Ma siamo a metà del percorso per affrontare il resto delle gare, che sono difficili, con l'obiettivo di non avere rimpianti a fine anno.

Un periodo in cui si racconta e parla molto. L'Atalanta in estate ha affrontato problematiche inedite ma con la conferma che la società ha dato disponibilità enorme e ha investito più di ogni altra sessione nella storia. L'organico è completo e in generale se ci fossero delle opportunità che ci convincono siamo attenti. Ma non è una cosa che ci mette una pressione particolare. La squadra ha dato risultati positivi. È un gruppo di ragazzi straordinari ed è un equilibrio da rispettare. Se ci fosse un'occasione la coglieremo ma il mercato di gennaio è difficile e ci sono incastri che si possono verificare oppure no.