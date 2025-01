Supercoppa Italiana, i convocati di Gasperini per la semifinale con l’Inter

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Inter-Atalanta, semifinale della EA Sports FC Supercup 2024/25 in programma giovedì 2 gennaio con calcio di inizio alle 22 locali (20.00 italiane) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.