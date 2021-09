Percassi: “Atalanta, funerali per un pari: niente scudetto. La verità un’altra”

Le dichiarazioni del numero uno della società bergamasca sull'obiettivo stagionale della squadra e non soltanto

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato degli obiettivi della squadra e non soltanto in un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo. Di seguito le sue principali dichiarazioni: “Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di scudetto, siamo l’Atalanta e di scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre terzi posti in Serie A. E altri due, più una terza finale due mesi fa, li abbiamo vinti con la Primavera. Siamo l’Atalanta, non esiste che pareggi col Bologna e facciamo i funerali… Guardi, noi gestiremo sempre la società per garantire l’equilibrio, come prima cosa è fondamentale mantenere i conti in ordine. Secondo me ci siamo rinforzati […] Senza la cessione di Romero non sarebbe stato possibile ampliare l’organico in tutti i reparti”.