Percassi: “San Siro una cattedrale, ma capisco le esigenze di Inter e Milan”

Il presidente dell'Atalanta ha detto la sua sulla tanto discussa questione legata al futuro dello stadio di Milano

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, in un'intervista concessa a Il Giornale ha avuto modo anche di parlare della questione San Siro , che tanto sta facendo discutere Inter, Milan e comune di Milano: "San Siro è una cattedrale. Si può abbattere una cattedrale? Sì, se ne costruisci una più bella e moderna, al passo coi tempi. Capisco che non sia una scelta facile, lì è custodita una grande storia di Milano. Ma è anche vero che i custodi di quella storia sono i club".

"Uno stadio di proprietà oggi è fondamentale. Tutti i grandi club del mondo puntano anche su asset immobiliari per costruire una solidità finanziaria ed economica. Non posso entrare nel merito della questione, ma conosco i dirigenti di Inter e Milan, le loro competenze e ambizioni. Sono certo che stiano facendo le scelte più opportune per le squadre, i tifosi e la città".