Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com a margine del Festival della Serie A, Luca Percassi , ad dell'Atalanta, ha parlato così della stagione della Dea: “La stagione è andata oltre ogni nostra aspettativa. La vittoria dell'Europa League è stata qualcosa di meritato sul campo, ma inaspettato. La nostra dimensione è quella di una squadra medio piccola e tornare in Champions è qualcosa di importante. Siamo molto contenti che realtà simili alla nostra come quella del Bologna riescano a raggiungere certi risultati.

Lo scudetto? Due giorni fa erano 14 anni dal ritorno di mio papà all'Atalanta da presidente. L'obiettivo era quello di rimanere per 10 anni di fila in Serie A che non gli era mai successo. Dobbiamo continuare a ragionare così perché questa è la nostra realtà. Quello che abbiamo conquistato è stato grazie al nostro grande lavoro. Sognare non costa nulla, ma certe cose è giusto lasciarle ai sogni dei tifosi, ma noi sappiamo qual è la nostra realtà, che è quella di una grande medio-piccola”.