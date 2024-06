Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com al termine del match amichevole tra la sua Olanda e il Canada : "L'eliminazione dalla Champions League contro l'Atletico Madrid? Ovviamente ne abbiamo parlato tantissimo ed è stato un peccato. Ci siamo rimasti male ma poi ci siamo rimboccati le maniche finendo la stagione alla grande. Lo scudetto? Siamo molto orgogliosi e felici di aver ottenuto questo risultato. Sono sei anni che gioco con l'Inter e ho vinto due scudetti. Questa è casa mia e poterlo festeggiare in questo modo con i tifosi è un'esperienza indimenticabile.

Non ho mai detto che la Premier League era il mio sogno. È andata com'è andata e secondo me non ha senso guardare indietro. L'Italia è casa mia".