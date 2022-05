Giornale / Perché l’Inter merita lo Scudetto: per nulla pazza, unica criticata e…

L'analisi del quotidiano sulla stagione della formazione nerazzurra di Simone Inzaghi e i motivi per cui dovrebbe vincere

Alessandro De Felice

Perché l'Inter merita di vincere il campionato? Il quotidiano 'Il Giornale' stila una lista di motivi per cui la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi dovrebbe conquistare lo Scudetto oggi, con un sorpasso al fotofinish sul Milan.

"Domanda irritante, risposta in linea: perché è la più forte! Perché è quella che ha pagato più di tutte il lockdown. Perché era la squadra con la maggior affluenza che il Covid ha azzerato. Perché ha dovuto cedere, e non è stata una scelta, i due giocatori fondamentali dello scudo cucito sulla maglia. È al terzo purtroppo gli è venuto un colpo. Perché ha dovuto cambiare l’allenatore da un momento all’altro. Perché ha sempre giocato a viso aperto. Perché ha il centrocampo più forte della serie A.

Perché non ha mai ricevuto i consensi che altre hanno ricevuto quando addirittura è stato coniato il ridicolo corto muso per ribattezzare il braccino corto del contropiede. Perché ha battuto tre volte su quattro la padrona di questo ultimo decennio. Perché ha regalato due derby. Perché ha vinto Coppa e Supercoppa. Perché in Europa ha sbattuto contro le due squadre più forti. Perché è la squadra che ha segnato di più. Perché è la squadra con la migliore differenza reti. Perché è la squadra che non si è mai voltata a rispondere".

Il quotidiano sottolinea le ottime prestazioni nel doppio confronto contro il Liverpool negli ottavi di Champions League e le critiche ricevute da Inzaghi:

"Senza anima e senza cuore? Chi? Vergogna, spettacolo su qualunque campo, ad Anfield sono ancora lì con il gol di Lautaro davanti agli occhi, Barella squalificato e gli altri a sdoppiarsi, a perdere chili su e giù, vai a giocartela con la Primavera, le dicevano. Capirai che sostegno! Cinquanta gare in stagione, in fondo a tutto, fino all’ultimo di recupero. Con Inzaghi massacrato, ma come? Non doveva essere quello del crollo sistematico nel girone di ritorno? Ha pagato l’inesperienza? Ci sta, ma ha una squadra da Europa League, si diceva, poi però è campione d’inverno e diventa una corazzata, si diceva. È andata in default per due mesi? Al tempo, in quel periodo si è sparata il Liverpool, ha vinto due coppe e non è mai stata messa sotto da nessuno anche quando le ha prese, qui e in Europa. È pazza? E basta con questa menata".

Infine un commento anche sulle questioni legate alla proprietà e alle continue voci sulla cessione da parte di Zhang:

"Solo bordate, gli Zhang non hanno i soldi neppure per un caffè, adesso vendono i migliori un’altra volta, Lautaro al Barça, Perisic alla Juve, De Vrij in Premier, via anche Bastoni, c’è un debito di 600 milioni e spazzola, devono ripianare e poi il governo gli ha chiuso il borsellino, misero, monetine. Apri il web e ci sono solo notizie da suicidio. Le stesse si potrebbero girare su qualunque altra, ma non c’è traccia".

Sindrome di accerchiamento? Per 'Il Giornale' c'è una spiegazione molto chiara:

"Certo, ti viene quando sei accerchiato non quando ti senti accerchiato. Se non lo vince le diranno che lo ha gettato. E non che

lo ha perso".