GdS – Inter, non si possono perdere tante sicurezze in un colpo: nel mercato senza soldi serve…

Sulle colonne de’ La Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Di Caro ha parlato dell’Inter, dopo la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria, nella rubrica ‘Il tema del giorno‘:

“L’Inter non può perdere in un colpo solo tante sicurezze accumulate nelle ultime settimane, ma certo quando manca Lukaku la squadra perde tantissimo: gol, muscoli, personalità e un magistrale realizzatore su calcio di rigore (vero Sanchez?). Romelu caratterizza il gioco d’attacco e fa giocare meglio chi gli gira intorno. Non ha un sostituto: che andrebbe trovato in questa complicata sessione di mercato senza soldi”.